© foto di Federico De Luca

Quarta sconfitta consecutiva per la Fiorentina e la posizione di Montella è sempre più in bilico. Sky Sport infatti ha rivelato un retroscena accaduto nel post partita quando il patron viola stava abbandonando lo stadio Grande Torino. Commisso appena finita partita si è scusato con alcuni tifosi accanto a lui per non essersi fermato a fare selfie con loro e alla domanda sulla conferma di Montella ha risposto in maniera sconsolata scuotendo le spalle. Grande delusione per il patron viola.