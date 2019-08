© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a La Repubblica rilasciando alcune interessanti dichiarazioni:

L'impatto col calcio italiano dopo la prima sconfitta contro il Napoli?

"Un brutto assaggio del calcio italiano. Credevo che la Var servisse a correggere gli errori, invece mi ha sorpreso che l'arbitro non sia andato a rivedere".

C'è qualcosa del calcio europeo che l'ha sorpresa?

"I contratti, che sembrano non valere niente. E il troppo potere dei procuratori. Se un ragazzo gioca bene mi chiede subito un aumento, ma se gioca male nessuno mi chiede di abbassargli lo stipendio. Poi c'è chi vuole andar via, chi mi dice che è malato e non può giocare... Guardate il caso Icardi, è assurdo. Vorrei ci fossero i giocatori bandiera come un tempo".

Federico Chiesa?

"Come avevo promesso ai tifosi non l'ho ceduto".