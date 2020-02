vedi letture

Fiorentina, Cutrone: "Ibrahimovic? Sarebbe bello chiedergli la maglia"

Intervistato da "SportWeek", settimanale de La Gazzetta dello Sport, l'attaccante della Fiorentina Patrik Cutrone parla anche del Milan, la sua ex squadra che questa sera ritroverà da avversario per la prima volta: "Forse è meglio che succeda a Firenze, piuttosto che a San Siro. È una squadra cui tengo ancora tantissimo. Sarà bello incontrare i miei vecchi compagni e i tifosi che mi hanno sempre fatto sentire il loro affetto.

Ibrahimovic?

"Sarebbe bello chiedergli la maglia. È Ibra, non c’è bisogno di dire altro".

Gattuso?

"È stato un bel rapporto. Siamo due persone dirette che si dicono le cose in faccia. Una volta a Bologna mi sostituì e borbottai: il giorno dopo gli chiesi scusa. L’ultimo periodo mi ha fatto giocare di meno ma non mi va di parlarne. Ha dimostrato di tenerci a me, in allenamento mi stava dietro, mi diceva dove migliorare".