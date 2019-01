Fiorentina, Diakhaté e il difficile rinnovo: per lui c'è il Nizza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il centrocampista della Fiorentina, Abdou Diakhate, sarebbe finito nel mirino del Nizza. La società francese, però, vorrebbe valutare bene le sue condizioni fisiche prima di tesserarlo (il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno e il rinnovo non dovrebbe arrivare). La squadra allenata da Patrick Vieira dunque sembra quella più vicina all'acquisto dell'ex Primavera viola (ancora infortunato dopo lo strappo muscolare che il mediano ha patito nella recente finale scudetto contro l'Inter di giugno): tuttavia non c'è ancora niente di certo. Fino a che non sarà accertata la condizione fisica da parte del club francese, il Nizza non gli farà firmare il pre-contratto che entrerà in vigore dal primo luglio oppure lo prenderà in prestito da gennaio. Tutto dunque resta ancora aperto.