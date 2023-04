Fiorentina, Dodo: "Ci alleniamo per fare il meglio, dobbiamo continuare in questo modo"

Le parole di Dodo, terzino della Fiorentina, ai microfoni di DAZN prima della sfida dell'U-Power Stadium contro il Monza. "Ci alleniamo in settimana per fare il meglio, oggi sarà una grande partita per continuare come stiamo facendo"