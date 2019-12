© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Sky Sport in vista del big match di domenica contro l'Inter, Bartlomiej Drągowski ha mostrato il suo più totale sostegno a mister Montella oltre a commentare il brutto infortunio di Ribery: "Con l'Inter daremo tutto. Vogliamo fare del nostro meglio per vincere questa partita, anche per Montella. Ribery? È un giocatore che in campo fa la differenza, e adesso c'è bisogno di fare la differenza. Sicuramente ci aiuta anche quando non gioca", le parole del portiere della Fiorentina.