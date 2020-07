Fiorentina e Cagliari ci provano ma non si fanno male: la gara del Franchi termina 0-0

Partita intensa, ricca di duelli a centrocampo e con tanti spunti quella fra Fiorentina e Cagliari. Il risultato, 0-0, racconta una gara aperta fino all'ultimo minuto che alla fine regala un punto alle due squadre buono per smuovere la classifica.

Gol annullato a Simeone, palo di Duncan - Parte forte il Cagliari che dopo 1 minuto trova subito la prima conclusione con Nainggolan complice un errore di Ribery in uscita. Al 6' Simeone trova il gol dell'ex, ma l'arbitro Manganiello annulla per fuorigioco millimetrico (decisione confermata dal VAR). Federico Chiesa rischia per un entrataccia su Joao Pedro, mentre le sorti della Fiorentina sono tutte nei piedi di Franck Ribery: il francese è ispirato e dispensa dribbling e assist per i compagni, praticamente mai sfruttati. Al 39' Duncan colpisce il palo dal limite dell'area, l'ultimo squillo nel recupero è ancora della Viola: tiro respinto da Cragno di Ribery, sulla respinta Venuti non riesce a trovare lo specchio.

Nandez protagonista in avvio di ripresa - La ripresa si apre sulla falsa riga del primo tempo. Ovvero col Cagliari proiettato in avanti: e infatti nei primi 10 minuti i sardi si rendono pericolosi due volte con Nandez: prima con un tiro a botta sicura su cui Dragowski si supera, poi con una galoppata a tutto campo fermata ancora una volta dal portiere gigliato. La Fiorentina sembra stanca ed il Cagliari trova idee e spazi, ma la retroguardia di casa regge.

Kouame in campo dopo quasi 8 mesi. E subito pericoloso - Al 75' Iachini prova il tutto per tutto e manda dentro Cutrone e Kouame, dentro al posto di uno stanchissimo Ribery. E i frutti del cambio si vedono subito, con l'ex Genoa (esordio in maglia viola) che di testa impensierisce Cragno dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo.

La Fiorentina ci prova nel finale. Ma il risultato non cambia - Il caldo e le tante partite consecutive si fanno sentire. Nonostante tutto, la Fiorentina ha due occasioni per trovare il successo nel recupero, entrambe con Cutrone. Prima con un colpo di testa da calcio d'angolo, poi con un sinistro ad incrociare. Ma in entrambe le situazioni Cragno è attento e tiene la porta blindata.