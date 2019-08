Fiorentina e Inter su Baba. C'è anche l'Ajax ma lui preferisce la Spagna

Con un contratto in scadenza nel prossimo giugno, il terzino ghanese Rahman Baba è in procinto di lasciare la rosa del Chelsea. Come scrive AS, sul laterale 25enne ci sono le attenzioni di due club italiani quali Inter e Fiorentina, oltre agli olandesi dell'Ajax e a richieste provenienti dalla Spagna, in teoria meta preferita del giocatore.