Abdul-Rahman Baba torna al PAOK, questa volta a titolo definitivo. Il club greco ha infatti acquistato il terzino ghanese a tutti gli effetti, dopo averlo avuto in prestito nella seconda parte della stagione 2020/21. Il laterale lascia il Chelsea dopo ben 8 anni nei quali ha collezionato solo 23 presenze con i Blues ed una lunga serie di prestiti.

Il giocatore ha firmato con il PAOK fino al 2026.

Baba is back!

— PAOK FC (@PAOK_FC) July 10, 2023