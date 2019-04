Fiorentina-Edimilson, previsto summit con l'entourage per capire il futuro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'edizione odierna de La Nazione fa il punto sul momento della Fiorentina, soffermandosi in particolar modo sulla figura di Edimilson Fernandes. Montella nella prossima sfida con la Juve ha intenzione di schierare lo svizzero - al rientro dopo l'infortunio - nel ruolo di regista, riportando così Veretout in posizione di mezzala. In merito al futuro di Edimilson - poi - dall'entourage del giocatore ancora non trapela nulla di concreto, anche se settimana prossima è previsto un contatto con Corvino per capire - alla luce degli innesti di Traorè e Zurkowski - quali sino i piani per il centrocampista svizzero.