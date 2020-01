Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

Finisce 0-0 il primo tempo tra Fiorentina e Genoa al Franchi con il Grifone che non è riuscito a passare in vantaggio nonostante il rigore fischiato da Orsato per fallo di Pezzella ai danni di Favilli al 14'. Criscito ha sbagliato il primo penalty della sua carriera dopo 13 gol su 13 rigori, con parata di Dragowski centrale e giusta esultanza viola. La squadra di Iachini era andata vicina al vantaggio prima della massima punizione genoana, al 9', con un colpo di testa di Milenkovic che è finito sulla traversa a Perin battuto.