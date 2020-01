Fiorentina, Iachini: "Mercato, un colpo per reparto. Ribery out 45 giorni"

© foto di Giacomo Morini

L'allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini ha parlato a Radio Rai facendo un punto sulla situazione di casa viola: "Come si fa a recuperare da una situazione negativa? Ognuno porta il proprio lavoro, le proprie esperienze. Di sicuro la prima cosa è stata ridare certezze e fiducia ai propri calciatori. Ci siamo concentrati sull'organizzazione. La squadra stava vivendo momenti difficili, quindi era importante anche toccare l'aspetto psicologico. Infine trovare il vestito migliore per far rendere al meglio i ragazzi, che ho trovato molto disponibili. Abbiamo fatto ore sul campo e di video, sono stati bravissimi a portare il tutto in campo. Non abbiamo ancora fatto nulla ma quantomeno abbiamo dato una spallata alla salvezza. Poi ci siamo liberati anche psicologicamente".

Le parole di Federico Chiesa sullo stato di forma?

"Non mi permetto mai di giudicare l'operato di un collega, tanto più che c'è un rapporto di stima. Noi con il nostro staff abbiamo lavorato sulla potenza per migliorare la condizione fisica. Forse i ragazzi l'hanno trovata esagerata, ma per me è lavoro normale".

La Coppa Italia?

"Per noi in questo momento fare tre partite a settimana non è facile. Qualche ragazzo sta tirando un po' la corda, quindi dovremo fare grandi prestazioni. La Coppa Italia per Firenze e la Fiorentina può essere un momento di gioia, ma vediamo partita per partita. Dobbiamo comunque dare sempre il 100%".

Se resta spazio alla creatività con il calcio fisico?

"Guai se non fosse così. Ai miei calciatori dico sempre che la tattica è importante, ma chiedo di andare a cercare la giocata negli ultimi 20 metri per creare superiorità numerica".

Boateng?

"Tutti stanno lavorando alla stessa maniera, li vogliamo alla miglior condizione possibile. Prince ha avuto un colpo con la SPAL, sta cercando di recuperare. E quando tornerà son convinto che ci potrà dare una mano, al di là di quelle che saranno le decisioni sue e della società".

Il mercato?

"Con la società abbiamo già parlato di quelle che possono essere le nostre esigenze. C'è la volontà di trovare un giocatore per reparto, in difesa, a centrocampo e in attacco. Così che nel girone di ritorno ci possano essere alternative importanti per rendere la squadra ancora più solida".

Ribery?

"Sta cercando di recuperare dal brutto infortunio alla caviglia. È sempre molto partecipe con il gruppo, e questo ci fa piacere. Sta lavorando con i fisioterapisti, la tempistica prevede ancora almeno 45 giorni perché possa scendere in campo".

Castrovilli?

"È un calciatore importante e ha ancora margini di crescita. Deve fare 8-10 gol in campionato, ha le potenzialità per poterlo fare. Stiamo lavorando perché possa essere più efficace in zona gol".