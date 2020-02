Fiorentina, Iachini: "Sarri sui rigori? Spero si riferisse al fatto che non sono stati rivisti"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Udinese, il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato anche delle parole di Sarri che ha affermato che i due rigori non concessi contro il Lione sarebbero stati assegnati in Serie A: "In Italia c'è il VAR e anche fuori. Nei singoli episodi non vado a giudicare, ma parlando della nostra gara contro la Juventus sono andati al VAR per il rigore e poi lo hanno dato lo stesso, sono cose che succedono. Voglio pensare che si sia riferito al fatto che non siano stati rivisti gli episodi".

