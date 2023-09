Fiorentina, Italiano: "Prestazione non entusiasmante, ma a inizio stagione serve fare punti"

vedi letture

La Fiorentina soffre, ma riesce a conquistare i tre punti dando continuità alla vittoria contro l'Atalanta. A fine partita Vincenzo Italiano, tecnico della squadra viola, non nasconde la propria soddisfazione per il risultato: "Il risultato va bene, a inizio stagione è importante mettere punti a una classifica che conta tanto. Non abbiamo fatto una partita entusiasmante, ma abbiamo visto che i ragazzi sanno soffrire. Bisognava portare a casa il risultato e siamo stati bravi a farlo", le sue parole ai microfoni di DAZN.

Il gol di Martinez Quarta...

"Si ripete. Aveva fatto gol con l'Atalanta, gli abbiamo dato la libertà di giostrare se vede spazio e bravo lui a trovarlo. Bravo anche Bonaventura che gli ha messo una palla stupenda".

La difesa a 3 quando l'ha decisa?

"Ci siamo ritrovati con Lucca che ci ha graziati. Avevamo Kayode molto stanco, soffriva da quella parte e a quel punto ho sacrificato Ikonè decidendo di dare manforte a chi era stanco".

Maxime Lopez?

"Non è facile subito integrarsi con i compagni in un campo del genere contro una squadra fisica. Palleggiare non era semplice, ma ha una spiccata intelligenza calcistica, gli ho voluto dare minuti ed è stato positivo"

Le condizioni di Dodò..

"Sembra un infortunio al ginocchio, vedremo dopo gli esami e mi auguro con tutto il cuore che non sia nulla di grave"