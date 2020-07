Fiorentina, Kouamé: "Verona buona squadra ma cercheremo di fare risultato"

vedi letture

Dopo la partita contro il Cagliari, Christian Kouame, ha parlato ai canali ufficiali del club viola. Queste le sue dichiarazioni: "Il Verona è una buona squadra, sono ottavi in classifica però è una partita che va giocata e cercheremo di fare risultato visto che si gioca in casa e vedremo come andrà la partita".

Sarà naturalmente a disposizione del mister?

"Ma sì. E' quello che ho scelto di fare e se il mister mi chiamo sono contento".

C'è poco tempo per recuperare tra una partita e l'altra.

"Sì, anche perché bisogna essere pronti tutti sia chi gioca che chi non gioca perché ogni tre giorni si scende in campo. Bisogna sempre pensare alla partita dopo".