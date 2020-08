Fiorentina, la distanza con Chiesa è tangibile. Ora sono i viola a voler accelerare i tempi

Si era capito da mesi che questa finestra di mercato sarebbe stata uno spartiacque nella carriera di Federico Chiesa, ma soprattutto nel suo rapporto con la Fiorentina, squadra che l'ha cresciuto, lanciato e consacrato, e che adesso sembra rassegnata a doverlo perdere. La distanza tra le parti, allo stato attuale, appare incolmabile: a volte certi silenzi pesano più di qualsiasi parola. Come quello del 25 viola, e di chi lo rappresenta, a seguito delle ripetute proposte portate avanti dalla dirigenza gigliata, intenzionata a blindarlo con un nuovo, e ben più pesante contratto in cui inserire magari anche una clausola rescissoria. Nulla di tutto ciò, però, perché Chiesa non sembra voler muovere passi in quella direzione, ed anzi starebbe cominciando a guardarsi intorno. Con però ancora nessuna offerta ufficiale recapitata alla Fiorentina, un addio non appare ancora così imminente, anche se dalle parti di viale Fanti si augurano che, se di partenza si deve trattare, questa arrivi più in fretta possibile. Il motivo è presto detto: garantendo Chiesa un lauto incasso, questo rischierebbe di non essere sfruttato - o comunque solo parzialmente e male - qualora la cessione venisse perfezionata nelle ultime ore di mercato. E dato che gli innesti realmente di peso sembrano essere legati a doppia mandata ad una cessione che lo sia altrettanto, e con Chiesa primo candidato, il ragionamento assume molto più senso. In pole position secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe la Juventus, che però attende sorniona conscia della posizione di vantaggio assunta sulle altre interessate italiane e di avere alcune pedine - su tutti Luca Pellegrini - che interessano ai viola: Napoli e Roma rimangono attardate, con l'Inter che pare invece proprio defilata dalla corsa. In Italia, niente altro, ed eventuali piste estere possono portare solamente in Inghilterra, dove, a quanto filtra, la destinazione più plausibile sarebbe quel Chelsea che tanto già sta spendendo sul mercato, ma che ancora non ha bussato alla porta della Fiorentina, al pari dell'altra nominata Manchester United. I dirigenti viola si auspicano che, prima possibile, qualcuno si faccia sentire, o l'intero programma rischia di subire importanti cambiamenti.