Fiorentina-Lazio a due volti: Muriel pareggia Immobile, finisce 1-1

Finisce 1-1 al Franchi fra Fiorentina e Lazio: Muriel risponde a Simeone

LE FORMAZIONI - Lafont non recupera e quindi non è titolare, lasciando spazio e via libera a Terracciano, arrivato dall'Empoli nell'ultima sessione di mercato. Per il resto l'esclusione eccellente è quella di Simeone, che viene privato da Gerson di una maglia da titolare: il brasiliano scala in avanti, mentre a centrocampo c'è Edimilson davanti alla difesa. La Lazio invece schiera Strakosha, in dubbio in settimana, mentre Correa e Immobile formano la coppia offensiva, uno dietro l'altro.

SENZA PAURA - La Lazio fa spesso passare il pallone dai piedi di Correa e Luis Alberto, riuscendo ad alzare il baricentro. Dopo un bello scambio Milinkovic-Savic ispira Immobile che, in posizione regolare, trova le mani di Terracciano (con l'aiuto del palo) che evitano lo 0-1. Ma sono le prove generali del gol perché, poco più tardi, il danzare dei due ispanici coinvolge ancora Immobile, che impara la stessa lingua: finta su Ceccherini, destro forte sul palo lontano, vantaggio laziale. La prima mezz'ora è di marca biancoceleste anche quando l'attaccante della Nazionale sospinge un contropiede 3 contro 2, sbagliando poi l'ultimo passaggio, oppure con Milinkovic-Savic che impegna Terracciano.

E LA FIORENTINA ? Il problema principale è che Federico Chiesa sembra giocare con il freno a mano tirato, tanto che al trentacinquesimo chiede il cambio. Dentro Giovanni Simeone, l'attaccante viola raggiunge la panchina e si mette a piangere. Terracciano dice no a Correa, il primo squillo viola è uno slalom di Ceccherini con cross incorporato per Benassi che, in acrobazia, manda alto. È però ancora una volta il portiere toscano a mettere i guantoni sul solito Immobile.

MOSSA GIUSTA - Nell'intervallo Pioli decide di far scalare Gerson a centrocampo, cambiando Edimilson con Mirallas. La sostituzione non ha effetto subito, perché è Milinkovic-Savic a provare a raddoppiare. All'ora di gioco Mirallas vince il duello sulla destra con Radu, grazie a una giocata stupenda, centrando poi per Muriel: l'1-1 è così servito, dopo un primo tempo in cui la Lazio poteva, tranquillamente, dilagare. Poco dopo è Simeone a sfuggire sulla sinistra, mettendo in mezzo per l'accorrente Mirallas: il belga sparacchia da buona posizione. Le posizioni sono inconciliabili con il primo tempo, molto meglio la viola.

PAREGGIO GIUSTO - Fiorentina e Lazio continuano a provarci, ma senza la lucidità che serve per vincere la partita. Più biancocelesti che viola, ma il risultato è tutt'altro che bugiardo.

FIORENTINA-LAZIO 1-1

Marcatori: 23' Immobile, 60' Muriel.

Fiorentina (4-3-3)

Terracciano; Ceccherini (dall'80' Vitor Hugo), Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Benassi, Edimilson (dal 46' Mirallas), Veretout; Chiesa (dal 35' Simeone), Muriel, Gerson.

Lazio (3-5-1-1):

Strakosha; Patric, Acerbi, Radu (dall'83' Bastos); Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto (dal 74' Romulo), Lulic (dal 67' Badelj); Correa; Immobile.