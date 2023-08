Fiorentina-Lecce, le formazioni ufficiali: Beltran dal 1' e due debutti. Un solo cambio per D'Aversa

vedi letture

Fiorentina e Lecce scendono in campo alle ore 18:30 al Franchi per la 2^ giornata di Serie A dopo che entrambe hanno inaugurato i rispettivi campionati vincendo. Italiano fa debuttare Christensen in porta e Parisi in difesa, mentre Duncan dà riposo a Mandragora.

Confermati Arthur, Gonzalez e Bonaventura per la terza di fila dal 1', in attacco Sottil e Beltran per la prima stagionale da titolari. Squadra che vince non si cambia, direbbe D'Aversa: confermati dieci undicesimi della vittoria contro la Lazio, l'unica novità è Gallo al posto di Dorgu sulla fascia sinistra della difesa.

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Dodo, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; N. Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran.

Allenatore: Italiano.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani, J. Gonzalez; Almqvist, Strefezza, Banda.

Allenatore: D'Aversa.