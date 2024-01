Fiorentina, Lopez: "Era tanto che non calciavo i rigori, ma sono andato da ultimo e ho fatto gol"

Maxime Lopez, centrocampista della Fiorentina e autore del rigore decisivo nella lotteria finale contro il Bologna, a fine partita è intervenuto al microfono di Mediaset: "Abbiamo giocato contro una bella squadra, che sta facendo bene, sapevamo che sarebbe stato difficile, ma abbiamo accorciato bene. Poi i rigori si giocano così, alla fine abbiamo vinto e sono contento.

Era tanto tempo che non calciavo un rigore, il mister mi ha chiesto di andare da ultimo e l'ho fatto, c'era da far gol e l'ho fatto. Milan o Atalanta? Sono due squadre di alto livello, non saprei dire. Ora sono molto contento per la squadra e ringrazio i tifosi, che sono in tanti anche con questo freddo".