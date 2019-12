Fiorentina, Montella: "A noi mancano calciatori più importanti di Belotti"

© foto di Giacomo Morini

Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro il Torino, rimarcando le assenze e il progresso di Chiesa. "A noi mancano alcuni calciatori forse più importanti di Belotti per il Torino. Mi fa piacere che non ci sia. Chiesa si è allenato con noi. È recuperato fisicamente e mentalmente perché vuole esserci. C'era l'idea di iniziare con Vlahovic e poi inserire Pedro per dargli qualche minuto. Ha giocato poco ma la mia scelta è stata chiara nelle preferenze. È un calciatore che deve crescere. Boateng non si è ancora allenato in gruppo. E' da valutare".