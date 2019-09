© foto di Federico De Luca

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, ai microfoni di Gazzetta dello Sport ha parlato di Federico Chiesa, rimasto nonostante le tante richieste per il suo cartellino. "Ha passato un'estate strana, dove anche se si soffiava il naso quel gesto veniva analizzato. È dura vivere sotto la lente d'ingrandimento. Deve continuare a migliorare, non deve rimuginare su una palla gol bruciata o su una grande parata del portiere. Per il momento non è al cento per cento ma ci arriverà presto".