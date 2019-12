© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Montella saluterà Firenze a giugno. Commisso e Barone vorrebbero arrivare a fine campionato senza fare rivoluzioni in corso d'opera, per poter poi scegliere con calma il sostituto dell'Aeroplanino. Ma ovviamente non sono più ammessi crolli come quello di Cagliari, dunque non è da escludere che le strategie possano cambiare. Intanto piace Rino Gattuso. L'ex Milan è uno dei nomi tenuti sotto controllo dalla Fiorentina e ha un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti: può già valutare un'offerta. Napoli permettendo.