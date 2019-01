© foto di Insidefoto/Image Sport

L’arrivo di Muriel alla Fiorentina - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ricorda molto la scommessa fatta su Salah nel mercato invernale del 2015. L’egiziano era un separato in casa nel mondo Chelsea e l’offerta dei Della Valle gli regalò un’occasione di rivincita. Sfruttata in maniera fantastica visto che, in pochi anni, Salah è diventato una stella del calcio mondiale. Alla Fiorentina, di quella operazione, sono rimaste le briciole. Stavolta finirà in maniera diversa: l’egiziano se ne andò dopo pochi mesi grazie a una clausola prevista dal contratto. Muriel, invece, a giugno sarà riscattato. E per una cifra più che normale. Corvino sta già mettendo da parte i soldi.