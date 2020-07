Fiorentina, Nainggolan non resterà all'Inter. Firenze destinazione gradita al belga

Dopo Sofyan Amrabat come rinforzo per il centrocampo, la Fiorentina di Rocco Commisso pensa a Radja Nainggolan, nome che rimbalza ormai da tempo in merito al mercato del club viola. Secondo La Nazione la Fiorentina monitora da tempo Jack Bonaventura e tiene sotto osservazione il belga nerazzurro che dal canto suo gradirebbe Firenze come destinazione post Cagliari se non dovesse avere la possibilità di rimanere in rossoblu, dando per certo l'addio all’Inter.