Fiorentina, offerti 30 milioni di euro per Politano: l'Inter adesso ci pensa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Fiorentina resta in pressing su Matteo Politano, proprio come raccontatovi poche ore fa su queste colonne . La novità, come riporta Sky Sport, è che i viola avrebbero alzato la loro offerta fino a circa 30 milioni di euro. Una proposta a dir poco interessante, nonostante l'Inter non voglia cedere l'ex Sassuolo e chieda per lui almeno 35 milioni. Lo stipendio offerto dai gigliati all'esterno d'attacco, inoltre, è di gran lunga superiore a quello percepito attualmente e l'impressione è che se Pradè dovesse avvicinarsi ulteriormente alle richieste nerazzurre per il cartellino l'operazione potrebbe davvero subire un'accelerata decisiva in questi ultimi giorni di mercato.