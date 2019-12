© foto di Federico De Luca

Come scrive La Nazione, nella giornata di oggi ci saranno nuovi contatti tra la Fiorentina e Cesare Prandelli. La soluzione del solo semestre sulla panchina viola potrebbe non convincere, ecco perché è sopraggiunta la necessità di risentirsi per valutare una mossa nella direzione del tecnico lombardo in parallelo con le situazioni alternative (Iachini e Di Biagio).