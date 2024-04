Fiorentina, Parisi: "Ho sofferto quando non ho giocato. Potevamo segnare molti più gol"

Fabiano Parisi, terzino della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria con l'Atalanta nella semifinale d'andata di Coppa Italia:

"C'è un po' di rammarico perché potevamo segnare molti più gol, resta comunque una grandissima partita. Ci teniamo questa prestazione. La fase difensiva non la fa il singolo, la fa la squadra. Dobbiamo essere compatti non solo quando attacchiamo, ma anche in difesa. Anche oggi contro l'Atalanta che attaccava con tantissimi uomini, soprattutto sulle fasce, siamo stati bravi a tenerli a bada. Ci prendiamo questa prestazione e la solidità difensiva. Andare a Bergamo non sarà facile, abbiamo un gol di vantaggio. Dobbiamo tenere duro e dare il massimo".

Come hai vissuto questo momento in cui hai giocato poco?

"Per esigenze della squadra mi sono sacrificato a destra, ho fatto qualche errore ma non mi interessa. In questi due mesi ho sofferto tantissimo perché io voglio sempre giocare, ma le scelte le fa il mister. Oggi il mister mi ha dato fiducia in un momento importante della stagione, ho cercato di ripagare la fiducia del mister".

Come state dal punto di vista atletico?

"Atleticamente stiamo bene, ci aspettano due settimane di altissimo livello, forse le più importanti della stagione. Come dice sempre il mister siamo tutti titolare, vogliamo tutti giocare, il mister sceglierà la formazione. Quando scendiamo in campo pensiamo prima alla Fiorentina, poi a noi stessi".