© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Tre rinforzi per Iachini". Si apre così l'edizione odierna de La Nazione all'interno della sua sezione sportiva. Il mercato è alle porte e la Fiorentina andrà a a caccia di due centrocampisti e un attaccante. Iachini ha firmato ieri e si aspetta novità soprattutto in quei due reparti, dove Pradè cercherà di portare a Firenze uno fra Zaza, Cutrone e Petagna. Il nuovo tecnico viola stima molto Politano, che aveva avuto a Sassuolo, ma al primo approccio di Pradè l’Inter ha sparato altissimo: 28 milioni. Pradè non ha un budget limitato nel mercato di gennaio, dall'America sono arrivate indicazioni ben precise.