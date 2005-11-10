Fiorentina, Pongracic sicuro: "Contro squadre così dobbiamo difendere di squadra"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 12:11Serie A
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25.10.2026 12:11Serie A
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Il difensore della Fiorentina Marin Pongracic ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro l’Inter valevole per l’8^ giornata di Serie A.
Come si argina l'Inter?
"Contro squadre così devi difendere con tutta la squadra. Dobbiamo essere compatti e cattivi e, se facciamo una grande partita, abbiamo l'occasione di fare un bel risultato".
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