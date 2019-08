Fiorentina, Pradè: "Biraghi vuole l'Inter. Ribery ci piace molto"

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Lorenzo Marucci

Dopo la vittoria contro il Monza, il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato in conferenza stampa: "Abbiamo vinto una partita difficile. Oggi c'era tutto da perdere, dobbiamo essere contenti perché abbiamo passato il turno. Stiamo mantenendo le promesse fatte: porteremo ancora avanti il discorso legato ai giovani".

Su Biraghi: "Non siamo vicini per niente. Lui vuole andare all'Inter ma bisogna essere soddisfatti anche noi Fiorentina".

Sugli attaccanti: "Finché c'è Simeone io sono tanto contento di tenermelo. Con lui, Vlahovic e Boateng noi siamo a posto"

Su Ribery: "Ci piace molto ma è in un momento di riflessione, soprattutto di natura economica. Non siamo al livello delle squadre arabe e russe, ma se vuole restare ad alti livelli Firenze lo aspetta a braccia aperte. Se non dovesse succedere Ribery ne prenderemo un altro, ma lui è funzionale al nostro progetto. Però non è vicino: stiamo come una settimana fa".

Sui tanti abbonati: "Mi aspettavo questo entusiasmo. Si era persa l'identità ma questa città ha una voglia talmente particolare che bastava una scintilla. Me ne aspetto 28mila di abbonati".

Su Commisso: "Lo teniamo informato su tutto. Mi piace parlare con lui perché ne sa di calcio ed è contento".

Su Politano: "Una contropartita per Biraghi poteva essere Dalbert ma lui preferisce il Nizza, che è molto forte economicamente. Politano non è una contropartita per Biraghi".