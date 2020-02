vedi letture

Fiorentina, Pradè: "Su Cutrone è rigorissimo. Nell'ultima mezz'ora c'eravamo solo noi"

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, parla così a DAZN al termine della partita contro il Milan: "Non c'è amarezza, anzi, sono contento. In dieci abbiamo mostrato carattere e siamo usciti fuori, spinti da un pubblico eccezionale. Alla fine potevamo anche vincere. Noi e il Milan siamo due squadre giovani, e sono convinto che saranno protagoniste nel futuro".

Cosa pensa del rigore dato a Cutrone?

"La mia risposta è scontata, per me è rigorissimo. Ci sta sempre che qualcuno si lamenti e al contrario. Se vedi bene viene toccato. Per me ci sta, ho visto un ottimo arbitraggio: stanno usando la VAR, significa che sono state capite le direttive di Rizzoli".

Iachini ci ha messo del suo.

"Il mister è stato bravo, ha messo Chiesa largo in dieci, con tre punte e però copertura data da Igor. Nell'ultima mezz'ora in campo c'eravamo solo noi".