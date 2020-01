© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sky Sport fornisce aggiornamenti su Sofyan Amrabat, centrocampista dell'Hellas Verona che piace alla Fiorentina, oltre che al Napoli. Il club partenopeo sembra sicuro dell'accordo già trovato con il club scaligero (30-35 milioni circa per averlo a giugno, ndr) ma il giocatore ha sollevato delle perplessità sulla destinazione, ed è per questo che i viola stanno provando ad aumentare il loro pressing sul suo conto. Domani, si apprende, potrebbe essere una giornata decisiva per far decollare l'operazione.