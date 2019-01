Jacob Rasmussen si trova già a Firenze e domattina svolgerà le visite mediche con la Fiorentina. Il terzino danese classe '97, bloccato dai viola per la prossima estate, è arrivato in città in questi minuti insieme al proprio entourage. E FirenzeViola.it lo ha immortalato dinanzi al suo hotel in compagnia dell'agente Bjarne Goldbaek.