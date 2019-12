© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue ad ampie falcate il recupero di Franck Ribery, uscito dal campo anzitempo contro il Lecce per un problema fisico. Secondo una versione particolarmente ottimistica, il francese potrebbe essere addirittura pronto per la partita contro l'Inter in programma il 15 dicembre. A riportarlo è La Nazione.