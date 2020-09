Fiorentina, si tratta con l'Empoli per Ricci: gli azzurri chiedono 15 milioni di euro

vedi letture

La Fiorentina continua a trattare l'acquisto del centrocampista dell'Empoli Samuele Ricci, con i viola che da giorni sono in pole per aggiudicarsi il suo cartellino. Gli azzurri chiedono 15 milioni di euro mentre il ds Pradè non vorrebbe spingersi oltre gli 11 milioni per chiudere l'affare. Non è da escludere che le parti inseriscano una formula diversa come il prestito con obbligo di riscatto. Negli ultimi mesi anche Milan e Napoli si erano interessati a lui. A riportarlo è Sky Sport.