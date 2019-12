© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di ieri si è registrata una novità di mercato per la Fiorentina. Secondo La Nazione, il ds Pradè avrebbe avuto un contatto con il Manchester United per valutare la possibilità di arrivare al difensore argentino Marcos Rojo, classe '90. Centrale ma adattabile anche nel ruolo di terzino sinistro, l'operazione Rojo - valutato circa 9 milioni - potrebbe essere iniziata ora e finalizzata a giugno. Intanto, sempre per la difesa, è arrivato il sì del Torino per Kevin Bonifazi: i granata hanno aperto al club gigliato.