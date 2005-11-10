Fiorentina, Vanoli: "Ottima prestazione, dobbiamo tenere su la testa e andare avanti"

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida contro l’Inter persa per 2-1 e valevole per l’8^ giornata di Serie A.

Ha dei rimpianti?

"Dobbiamo guardare quanto fatto fino al novantesimo, ovvero una grandissima partita. Siamo migliorati sotto tanti punti di vista, potevamo fare il 2-0 e non è la prima rimonta dell'Inter. Da 2/3 partite siamo in crescendo e mi è dispiaciuto per i ragazzi. Dobbiamo tenere su la testa e continuare così".

Bicchiere mezzo pieno e i cambi di Mastantuono e Jimenez?

"Ho messo due persone fresche per sfondare ancora di più da quella parte, poi abbiamo fatto fatica. Assolutamente bicchiere mezzo pieno, oggi i ragazzi hanno fatto veramente un'ottima prestazione".

Paragone con lo scorso anno?

"Non dobbiamo guardare l'anno scorso, questa sta diventando squadra e stiamo cercando il vestito giusto. La classifica ci mette un po' di frenesia, ma questa squadra deve continuare così e andare oltre come l'anno scorso. Il morale te lo dà il risultato e noi dobbiamo cercarlo, ma da quando sono arrivato abbiamo capito più volte che possiamo fare bene".

Le condizioni di Pongracic?

"Non ho saputo ancora niente".