Fiorentina, Vanoli e la sfida all’Inter. Il vero grande dubbio riguarda le fasce: il punto

E se alla fine Vanoli mandasse in campo 10/11 della stessa formazione vista all’opera contro il Como? L’idea non è così peregrina, nel senso che in fondo la Fiorentina vista contro gli uomini di Fabregas non ha fatto così male sul piano delle occasioni. Certo, a livello difensivo le carenze continuano ad essere importanti. I 17 gol subiti in 7 partite devono far riflettere, ma è chiaro che forse l’equilibrio di cui tanto si parla non è da ricercare in una maggiore copertura tattica.

La mentalità di gioco per il futuro prevede infatti un calcio propositivo. Il problema riguarda l’atteggiamento, l’approccio e soprattutto la gestione della partita. Certi momenti vanno letti decisamente meglio e su questi aspetti Vanoli ha cercato di lavorare il più possibile.

Il vero enigma sono le fasce

In questi giorni il tecnico viola ha riflettuto su quale soluzione sia più giusta per la sua Fiorentina in vista della partita di domenica contro l’Inter. E ripartire dall’assetto messo in campo contro il Como non è un’ipotesi così lontana dalla realtà. Il vero enigma sono le fasce. Qui ancora un’identità ben precisa non è stata trovata. Viery a sinistra non convince. Il suo punto di forza è giocare centrale e il suo valore verrà fuori alla distanza. E così, a oggi, la sensazione è che il ballottaggio vero sia tra Dodo, Jimenez e Valdepenas, che si giocano i due posti da titolare. Forse con un leggero vantaggio dei primi due. Chissà. Insomma, sono ore decisive per capire meglio lo stato dei singoli, ma la Fiorentina potrebbe anche cambiare poco o nulla rispetto alla sfida con il Como. L’ultima parola, ovviamente, a Vanoli.