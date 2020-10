Flop Bernardeschi, Pirlo: "Ha bisogno di prendere fiducia. Psicologicamente è un po' giù"

Nel corso della conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Barcellona, l'allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha parlato anche del momento molto difficile che sta attraversando Federico Bernardeschi: "Ha bisogno di prendere fiducia. Psicologicamente è un po' giù per gli errori con Verona e Barcellona stasera. Quando scendi in campo devi farlo per divertirti, in questo momento lui ha in testa altre cose e dobbiamo lavorarci".

