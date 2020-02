FOCUS TMW - Bundesliga, grandi colpi di mercato. L'Hertha fa il Bayern

Mercato di gennaio vivace, quello di Bundesliga. Tanti milioni spesi, con l'Hertha Berlino a fare la voce grossa. Lars Windhorst, azionista del club, ha investito forte sulla squadra della capitale, cercando di issarla fra le grandi di Germania. Battuto il record di spesa del mercato di gennaio tedesco con l'acquisto di Piatek. Il polacco promette tanti gol, come Marcos Cunha, giovane interessante per il quale il club ha scucito 15 milioni. Tousart arriverà soltanto a luglio, ma intanto l'Hertha ha messo sul tavolo 25 milioni per assicurarselo. Al contrario, il Bayern Monaco dei grandi investimenti, è rimasto al palo o quasi: un contentino per il tecnico Flick è l'arrivo in prestito gratuito per sei mesi di Odriozola dal Real Madrid. Nessun altro innesto, con l'obiettivo Leroy Sané rimandato all'estate. Non è l'acquisto più caro ma è sicuramente il miglior colpo, Erling Braut Haaland: soli 20 milioni spesi dal Borussia Dortmund per il norvegese che in tre partite, nemmeno intere, ha segnato 7 reti. La sua clausola rescissoria che si attiverà nel 2021 è di 75 milioni: pochissimi, vedendo quello che può fare in questi 18 mesi. L'ultimo giorno di mercato ha portato anche Emre Can, che permetterà il salto di qualità alla squadra di Lucien Favre: prestito di un milione con obbligo di riscatto a determinate condizioni (per questo non è inserito nella classifica) fissato a 25 milioni. Ottimo l'acquisto del Lipsia che ha avuto la meglio di una folta concorrenza, tra cui quella del Milan, per Dani Olmo. Lo spagnolo è destinato a diventare protagonista nel presente e nel futuro. Così come ampie sono le speranze riposte dal Bayer Leverkusen per l'argentino Palacios. Hoffenheim che sistema l'attacco con l'israeliano Dabbur mentre il Werder Brema cerca la salvezza con il ritorno di Selke.

1 - Krzysztof Piatek (dal Milan all'Hertha Berlino) 27 milioni

2 - Lucas Tousart (dal Lione all'Hertha Berlino) 25 milioni

3 - Erling Haaland (dal Salisburgo al Borussia Dortmund) 20 milioni

4 - Dani Olmo (dalla Dinamo Zagabria al Lipsia) 20 milioni

5 - Edmond Tapsoba (dal Vitoria Guimaraes al Bayer Leverkusen) 18 milioni

6 - Exequiel Palacios (dal River Plate al Bayer Leverkusen) 17 milioni

7 - Marcos Cunha (dal Lipsia all'Hertha Berlino) 15 milioni

8 - Munas Dabbur (dal Siviglia all'Hoffenheim) 12 milioni

9 - Santiago Ascacibar (dallo Stoccarda all'Hertha Berlino) 11 milioni

10 - Marin Pongracic (dal Wolfsburg al Salisburgo) 10 milioni