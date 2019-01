FOCUS TMW - Mercato nostalgia: da Muriel a Darmian, a volte ritornano

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Se è vero come è vero che quello di gennaio è un mercato di riparazione, stavolta la Serie A è voluta andare sul sicuro. Ovvero su quei ricambi, o migliorie, che fanno pure rima con garanzie e con certezze. Usato sicuro, nostalgia canaglia. Giocatori che per motivi diversi hanno steccato o si sono stufati dell'esperienza all'estero e che hanno deciso di tornare nella massima serie. Ben sei sono già ufficiali: un portiere come Viviano che a Lisbona non aveva spazio e che è titolare a Ferrara. Due punte, Muriel già spettacolare a Firenze e Gabbiadini che passo dopo passo si sta ambientando a Genova. Il Bologna ha ripreso Sansone dal Villarreal dove giocava pure Soriano ma che era passato a inizio anno dal Torino. Anno nuovo vita nuova per Okaka, da Pozzo a Pozzo, da Londra a Udine e ritorno italiano pure per Kucka che lascia la Turchia e sbarca a Parma. Dove a breve dovrebbe tornare anche El Kaddouri, dalla Grecia, ai dettagli anche Sturaro al Genoa, via Juventus, dopo un'esperienza sfortunata e infortunata allo Sporting di Lisbona. La Lazio cerca esterni: l'idea più calda è sempre quella di Zappacosta, chiuso al Chelsea si Sarri, mentre il Genoa nonostante Pezella continua a monitorare Barreca del Monaco. E Balotelli? Il generico verso la Serie A, è perché è stato proposto a molti. Ma dovrebbe andare al Marsiglia, in un'altra grande di Ligue 1.

Affari già ufficiali

Nicola Sansone dal Villarreal al Bologna

Luis Muriel dal Siviglia alla Fiorentina

Emiliano Viviano dallo Sporting CP alla SPAL

Manolo Gabbiadini dal Southampton alla Sampdoria

Juraj Kucka dal Trabzonspor al Parma

Stefano Okaka dal Watford all'Udinese

Affari possibili

Stefano Sturaro dallo Sporting CP al Genoa (via Juventus)

Matteo Darmian dal Manchester United alla Juventus

Davide Zappacosta dal Chelsea alla Lazio

Omar El Kaddouri dal PAOK Salonicco al Parma

Giulio Donati dal Mainz alla Lazio

Antonio Barreca dal Monaco al Genoa

Mario Balotelli dal Nizza alla Serie A

Roberto Pereyra dal Watford al Torino

Gokhan Inler dal Basaksehir all'Udinese

Emerson Palmieri dal Chelsea all'Inter o alla Juventus