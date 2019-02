FOCUS TMW - Juve favorita in Europa? Gli esperti: "E' tra le migliori"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus è davvero la favorita per la conquista della Champions League? Abbiamo girato la domanda ad una giuria composta da procuratori ed ex calciatori. Ecco le loro risposte:

Stefano Antonelli (procuratore): "Con il City sarà tra le protagoniste. Ma stiamo parlando di una competizione ad altissimi livelli e con grande equlibrio come dimostrato dai pareggi di ieri sera"

Franco Zavaglia (procuratore): "Dipende dalle squadre che incontrerà nei turni successivi. Pensando alla gara dell'anno scorso col Real Madrid serve fortuna anche nell'azzeccare gli arbitri".

Antonello Cuccureddu (ex calciatore): "E' una tra le favorite, visto l'organico. Però guardando le altre squadre c'è da dire che giocano tutte alla grande".

Furio Valcareggi (procuratore): "Sì, con CR7 è la favorita"

Massimo Briaschi (procuratore): "Bisognerà vedere come arriverà agli appuntamenti, se i giocatori saranno tutti a disposizione e in quale stato di forma. In queste competizioni conta soprattutto questo aspetto".