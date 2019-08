FOCUS TMW - La Top11 di Serie B: Iemmello-Galabinov-Jallow il tridente

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Dopo la 1^ giornata del campionato di Serie B ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali c’è l’esperto Cordaz del Crotone, protagonista nel derby calabrese con il Cosenza. In difesa trovano spazio i centrali Barioson e Chiosa, rispettivamente di Pordenone e Virtus Entella, affiancati dal terzino-goleador Mogos della Cremonese e dall’adattato esterno Cicerelli della Salernitana. Centrocampo a tre con il sorprendente Pobega del Pordenone affiancato da Mora dello Spezia e Castagnetti della Cremonese. In avanti tridente pesante con Jallow della Salernitana e Galabinov dello Spezia al fianco di Iemmello del Perugia.

Questa la top 11 di Serie B schierata con il 4-3-3:

Cordaz (Crotone) - Due splendide parate che suggellano una gran partita. Sempre più simbolo dei pitagorici.

Mogos (Cremonese) - Solidità ed affidabilità e anche incisività in zona gol: sua la rete del primo vantaggio della Cremonese.

.

Barison (Pordenone) - Chiude i giochi con il gol del 3 a 0: un tap-in da vero rapace d'area di rigore, lui che di mestiere invece fa il difensore centrale.

Chiosa (V. Entella) - Leader di una difesa invalicabile. Perfette le sue letture difensive. Non sbaglia niente.

Cicerelli (Salernitana) - Ottima gara dell’ex Foggia, che copre tutta la fascia. Utile in ripiegamento, quando sgasa sulla destra crea diversi grattacapi. Scodella palloni invitanti per i compagni, che non ne approfittano. Corsa, intensità e grandi giocate, per uno dei migliori in campo.

Mora (Spezia) - Un fattore in mezzo al campo per la squadra di Italiano, l'ex capitano della Spal entra in ogni occasione pericolosa dello Spezia. Fa partire le azioni dei primi due gol e con fortuna riesce anche a timbrare la rete del tris.

Pobega (Pordenone) - Non dimenticherà facilmente questa serata. All'esordio in B, sia suo che del Pordenone, segna la doppietta che manda al tappeto il Frosinone. Due gol da rapinatore d'area. Nell'1-0 si trova al posto giusto nel momento giusto per realizzare il facile tap-in da due passi, mentre il 2-0 lo firma con l'esterno sinistro sotto la traversa, sempre raccogliendo una palla vagante in area.

Castagnetti (Cremonese) - Con Deli si intende già bene. Solito lavoro in entrambe le fasi. La perla su punizione se la ricorderà per tanto tempo.

Jallow (Salernitana) – Autentico mattatore del match, con due gol importantissimi. Se sul primo il merito va condiviso con Bettella, sul secondo i meriti vanno tutti al caparbio gambiano.

Galabinov (Spezia) - Quando sale in cattedra si dimostra una punta da categoria superiore, riesce a fare reparto da solo senza troppe difficoltà. Pennella il pallone morbido per il gol di Ricci, si mette anche in proprio e firma il bis spezzino.

Iemmello (Perugia) - È il vertice verso cui convergono la maggior parte delle azioni offensive del Perugia e, se talvolta manca l'appuntamento con i cross dei compagni, si fa perdonare trasformando in modo impeccabile i due rigori che valgono la vittoria. Specialista.