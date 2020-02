FOCUS TMW - Sampdoria, tutti gli acquisti e le cessioni del mercato di gennaio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante la preoccupante classifica, la Sampdoria ha deciso di non rivoluzionare la squadra, limitandosi a porre dei correttivi, sopratutto nel settore difensivo dove in questa stagione si sono viste le maggiori lacune. Una partenza e una uscita last minute e anche uno sguardo al futuro. Basterà per salvarsi?

ACQUISTI - A volte ritornano. E questa volta per restarci. Lorenzo Tonelli, dopo un lungo tira e molla, è a tutti gli effetti un difensore blucerchiato. L'anno scorso per lui 19 presenze e la scelta da parte del Doria di non riscattarlo. Se i problemi fisici lo abbandonano può dare affidabilità e qualche gol, cosa che non guasta. Ranieri nel frattempo non ha perso tempo a lanciarlo titolare. È arrivato a titolo temporaneo Maya Yoshida, capitano della nazionale giapponese e uomo di esperienza. È in Europa da dieci anni, nell'ultima stagione è stato messo ai margini al Southampton da Ralph Hasenthuttl, dopo il pessimo inizio della squadra ma soprattutto dopo lo 0-9 subito contro il Leicester. Antonino La Gumina è l'attaccante di scorta dell'ultim'ora, per rimpiazzare il partente Caprari. Infine, Kristoffer Askildsen, centrocampista norvegese classe 2001, verrà aggregato alla squadra Primavera. In patria ha già esordito in Prima squadra, raccogliendo nell'ultima stagione 15 presenze, segnando un gol.

L'elenco completo degli acquisti di gennaio:

Maya Yoshida (D) (Southampton) - Prestito

Antonino La Gumina (A) (Empoli) - Definitivo

Kristoffer Askildsen (C) (Stabæk) - Definitivo

Lorenzo Tonelli (D) (Napoli) - Definitivo

CESSIONI - Come scritto, urgevano rinforzi in difesa. Questo per il cocente flop Murillo. Era andato via dall'Inter senza rimpianti, si era ricostruito una reputazione a Valencia al punto da fare una puntatina di sei mesi al Barcellona. La sua seconda parentesi italiana è stata se possibile peggiore della prima, già non memorabile. Il 4-4-2 di Claudio Ranieri ha inevitabilmente penalizzato un attaccante esterno come Gianluca Caprari, che ha dovuto riciclarsi seconda punta o addirittura esterno di centrocampo. Va a Parma dove potrà giocare in un modulo a lui più congegnale. Era già andato via da un anno e mezzo, ora è ufficialmente un ex giocatore della Sampdoria Duvan Zapata: a metà gennaio l'Atalanta ha riscattato il colombiano pagando ulteriori 12 milioni che si aggiungono ai 12 del prestito biennale.

L'elenco completo delle cessioni di gennaio:

Vasco Regini (D) (Parma) - Prestito

Mohamed Bahlouli (A) (Cosenza) - Prestito

Gianluca Caprari (A) (Parma) - Prestito

Leonardo Capezzi (C) (Salernitana) - Prestito

Leonardo Benedetti (C) (Vis Pesaro) - Prestito

Duvan Zapata (A) (Atalanta) - Definitivo

Jeison Murillo (D) (Celta Vigo) - Prestito