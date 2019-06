FOCUS TMW - Serie A, da Lazovic a De Rossi: ecco tutti i giocatori in scadenza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono poco meno di 40 i calciatori a un passo dalla scadenza del contratto che hanno partecipato all'ultima Serie A. In tanti, infatti, a partire dal prossimo 30 giugno saranno liberi da vincoli contrattuali. Situazioni molto diverse l'una dall'altra, ecco il quadro.

Chi ha già un accordo e le tante scadenze del Chievo - Va in scadenza Rodrigo Palacio, che però ha un accordo col Bologna per rinnovare il contratto e, per questo motivo, ha declinato l'allettante proposta dell'Atalanta. Situazione definita anche quella di Goran Pandev, col suo procuratore che proprio ai nostri microfoni ha annunciato il rinnovo a stretto giro di posta. E' così anche per Domenico Maietta, che resta e rinnova con l'Empoli nonostante la retrocessione in Serie B, per Antonio Rosati (ancora al Torino), per Daniele Padelli e Tommaso Berni, che anche il prossimo anno dovrebbe ricoprire il ruolo di secondo e portiere all'Inter. Poi c'è Bostjan Cesar, pilastro di un Chievo dal futuro incerto che manda in scadenza tanti giocatori: da Luca Rigoni a Stefano Sorrentino, passando per Marco Andreolli e Nicolas Frey.

Gli indecisi e le tante scadenze del Milan - Darko Lazovic ha diverse offerte sul piatto e non ha ancora deciso se restare o meno al Genoa. Scaricato dal Milan, Ignazio Abate sta ora valutando offerte provenienti dall'Italia e non solo: c'è il Lecce, ma attenzione alla MLS. In scadenza col Milan anche Cristian Zapata, José Mauri, Riccardo Montolivo e Andrea Bertolacci, che stanno valutando diverse proposte.

Trattative in corso - Jonathan Biabiany sta trattando col Parma la possibilità di restare un'altra stagione. Luca Rigoni, in scadenza col Parma, potrebbe proseguire la sua carriera al Brescia. A Parma potrebbe invece arrivare Simone Padoin, in scadenza di contratto col Cagliari. Afriyie Acquah, in scadenza con l'Empoli, piace al Lecce. Dusan Basta, in scadenza con la Lazio, piace al Brescia e al Bologna.

Le scadenze di Empoli e Udinese - Non solo Maietta (rinnovo automatico) e Acquah (che piace al Lecce). Si libereranno a fine mese dal club di patron Corsi tanti calciatori: Marcel Buchel, Manuel Pasqual, Matteo Brighi, Levan Mchedlidze e Matias Silvestre. Due, invece, i giocatori in scadenza con l'Udinese: Valon Behrami ed Emil Hallfredsson.

Chi ha deciso di smettere e chi potrebbe farlo - Emiliano Moretti ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo ed entrerà immediatamente nell'organigramma societario del Torino. Una proposta che ha rifiutato Daniele De Rossi, che sta valutando diverse offerte ma non ha escluso la possibilità di fermarsi. Indeciso anche Massimo Gobbi, in scadenza col Parma. Mentre Darijo Srna dopo un anno a Cagliari torna allo Shakhtar per entrare nello staff del nuovo tecnico Castro.

Gli altri - Mirko Gori e Daniel Ciofani dovrebbe proseguire la loro carriera lontano da Frosinone. Non ha ancora deciso, invece, Paolo Sammarco. Giacomo Poluzzi lascerà la SPAL, così come Salvador Ichazo che a fine mese concluderà la sua avventura al Torino. Infine, Miguel Veloso e Cristian Molinaro, il cui futuro è ancora tutto da decifrare.