FOTO - Milan-Bologna è anche la prima di Sandro Tonali in rossonero in Serie A

vedi letture

Per Sandro Tonali è la prima serata in rossonero, a San Siro e in Serie A: una serata che il centrocampista bresciano non dimenticherà per tutta la vita, dopo i sette minuti in campo in Europa League, contro lo Shamrock Rovers. Stavolta Pioli ha inserito per lo spezzone finale di gara, chiedendogli di tenere palla e dare respiro alla manovra, per non rischiare nulla dopo il vantaggio costruito sui due gol di Ibrahimovic. Di seguito le foto della prima di Tonali in rossonero per quanto riguarda il campionato: