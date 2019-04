© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buona la prestazione offerta da Luca Valzania contro il Napoli. A parlare del centrocampista del Frosinone ci ha pensato Silvio Pagliari, suo agente, al microfono di Radio Marte: “Valzania sta confermando quanto di buono si dice su di lui. E' un prospetto, ma ha già una buona personalità". Riferimento, però, anche alla formazione partenopea: "Il Napoli ha grandi interpreti ma è compassato, soprattutto rispetto al passato. Nel calcio attuale - ha poi proseguito - i giocatori dopo tre o quattro anni devono cambiare squadra, mi riferisco ad Insigne, a Koulibaly. Dopo qualche anno o costruisci una squadra attorno a certi giocatori, oppure è giusto darli via. Poi, dipende dagli obiettivi e dal progetto. Se prendi Ancelotti, devi vincere lo scudetto e per farlo non devi pensare a giovani di prospettiva, ma calciatori già fatti.L'Italia deve prendere spunto dall'Inghilterra perché quando società come il Frosinone salgono in Serie A, poi devono avere più introiti per disputare un campionato importante. Più che il paracadute, servirebbero dei soldi per potersi confermare nuovamente nella massima competizione”.