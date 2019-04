Frosinone, Stirpe: "ADL? Opinioni diverse ma è il passato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista della sfida contro il Napoli il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino. Ecco uno stralcio delle sue considerazioni: "Noi dobbiamo assolutamente chiudere in un modo dignitoso questo campionato perché la programmazione del futuro passa necessariamente dal presente. Per potersi riproporre con entusiasmo, passione e forza non bisogna ripartire da processi di frustrazione. Noi ci presentiamo a questo appuntamento con un barlume di speranza di salvezza che solo l'aritmetica ti può permettere di cullare ancora. Dico la verità: il nostro primo anno di serie A me lo sono goduto di più. Alla fine siamo retrocessi, ma almeno abbiamo lottato fino alla fine. Quest'anno il discorso è un po' diverso e più complesso: siamo partiti tardi nella programmazione a causa della fine dei playoff. Questa programmazione si è andata a scontrare con l'inizio anticipato del campionato. E infatti abbiamo fatto 1 punto nelle prime 8 giornate. E' come se avessimo iniziato a giocare da metà ottobre. I 22 punti successivi sono stati il frutto di un organico che aveva solo bisogno di tempo

La parole di De Laurentiis sul Frosinone che non meritava la A? Credo che nella vita si possano aver opinioni differenti e andare sopra le righe ma poi bisogna ricomporre e mettere da parte certe vicende del passato".