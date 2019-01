Frosinone, Valzania: "Cara Atalanta, ti sfido e poi ti ritrovo a giugno"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luca Valzania, centrocampista di proprietà dell'Atalanta passato in prestito in questo gennaio al Frosinone, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Questo un breve estratto: "Perché il Frosinone? Club da prendere come esempio. Serio e moderno, con uno stadio di proprietà. Mi ha voluto fortemente, per me zero dubbi. E ringrazio l’allenatore, mi ha chiamato prima del mio arrivo. Qui c’è tutto per far bene e dimostrare il mio valore. Salvezza possibile? C’è bisogno di una serie di risultati positivi per cambiare marcia, siamo fiduciosi. La prossima gara contro l'Atalanta? Sarà la prima di 19 battaglie. In palio punti pesanti per entrambe, per noi valgono anche di più. Avversario di qualità che lotterà fino all’ultimo per l’Europa, noi però vogliamo iniziare il girone di ritorno nel modo migliore. Cosa accadrà a giugno? Voglio dare tutto per il Frosinone, raggiungere la salvezza e disputare un grande Europeo con l’Under 21. Poi, come da accordi, tornerò a Bergamo. Con l’obiettivo, questa volta, di essere protagonista".