Gabigol e il Flamengo, che numeri nel 2019. E l'Inter si sfrega le mani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un 2019 straordinario per Gabigol. E non soltanto per la doppietta realizzata nella notte contro il Gremio che ha permesso al suo Flamengo di raggiungere la finale di Copa Libertadores. Oltre ad essere capocannoniere della competizione (7 gol all’attivo), infatti, l'attaccante nel campionato brasiliano, che il Flamengo comanda saldamente, è sempre in coma alla classifica marcatori con 19 gol. Il tutto, col mercato e l'Inter sullo sfondo.

Prima e seconda offerta - Il Flamengo sta facendo l’impossibile per poter riscattare l’attaccante, che è di proprietà dell’Inter e in prestito gratuito fino al 31 dicembre. La prima offerta del presidente del club brasiliano al club nerazzurro è stata di 22 milioni - sottolinea SportMediaset - ritenuta troppo bassa anche perché nel frattempo lo Schalke 04 ha fatto sapere attraverso il procuratore Junior Pedroso di essere disposto a offrire di più (avvicinandosi ai 30 milioni).

Lo scenario può cambiare - Ma la qualificazione del Flamengo per la finale porterà nelle casse del club circa 24 milioni di euro che consentiranno sicuramente ai dirigenti rossoneri di formulare un’offerta più alta. Gabigol ha uno stipendio da 3,5 milioni l’anno, elevatissimo per il Brasile, ma tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre il suo club potrebbe essere ricoperto d’oro se dovesse vincere la finale di Libertadores contro il River Plate (oltre al campionato nazionale).